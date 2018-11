'Estadão' altera configuração de cadernos

A partir desta semana, a configuração do Estado será alterada em alguns dias. Aos domingos, a cobertura do mundo da televisão, até hoje editada no suplemento TV, se transfere para o caderno C2 Domingo, que passará a se chamar C2+TV. O dominical Suplemento Feminino deixa de circular, assim como o Agrícola, que circulava às quartas-feiras.

"O jornal é um produto dinâmico, acompanha os interesses dos leitores. Nos últimos anos incorporamos muitas novidades", diz Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado. Desde 2004 o Estado vem ampliando sua oferta de conteúdos e introduziu novos cadernos semanais (Paladar, Aliás, Link, Casa, Divirta-se, Negócios, C2+Música e Sabático), mensais (Planeta, .Edu e Estadão PME) e seções temáticas, além de ter aumentado o seu plantel de colunistas.

"Nesse período, o Estado também avançou muito nos meios digitais, tanto na internet como nos tablets, meio em que foi pioneiro no Brasil", completa.

O jornal também tem intensificado a publicação de cadernos ligados a coberturas específicas, caso dos cadernos dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, os Guias Verão e Inverno, e da revista do Prêmio Paladar. Temas como educação, eleições e censo igualmente recebem cobertura ampliada, no formato de cadernos especiais.

O fato de o atual TV deixar de circular como caderno não vai prejudicar a dedicação ao tema. "As leitoras e os leitores do TV podem ficar tranquilos: eles encontrarão no C2+TV a cobertura do universo da televisão", diz Gandour.

O Suplemento Feminino foi criado em 25 de setembro de 1953, quando os jornais não ofereciam opções diversificadas de leitura. Décadas depois, diversos cadernos e seções ao longo de todo o jornal contemplam temas como design e decoração (Caderno 2 e Casa), saúde (Vida), gastronomia (Paladar), comportamento (Metrópole e Caderno 2) e orientações de consumo (seção Boulevard, no Metrópole).

"É uma leitora que evoluiu e hoje já é atendida em outras partes do jornal, junto de suas filhas e netas", diz Gandour. O Suplemento Feminino circula hoje pela última vez.

Criado em 5 de janeiro de 1955, o Agrícola deixa de circular a partir de 7 de dezembro. O caderno diário Economia & Negócios ampliará a cobertura dos temas ligados ao agronegócio.