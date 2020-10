Estadão: confira as lives desta sexta-feira; sabatina com Jilmar Tatto é destaque

A agenda de transmissões ao vivo da TV Estadão desta sexta-feira inclui sabatina com Jilmar Tatto, candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Com mediação de Vera Magalhães, os repórteres Ricardo Galhardo e Adriana Ferraz conduzirão a entrevista às 14h30. Acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Às 13h30, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes comandam a transmissão ao vivo do BR Político, com análises e informações exclusivas dos principais acontecimentos políticos da semana. Assista pelo Youtube e Facebook do projeto, além do portal do 'Estadão'.

Além dessas lives, a TV Estadão transmitirá, pela manhã, o último dia do Summit Saúde 2020 – evento online gratuito que, durante esta semana, está promovendo debates relevantes sobre a Saúde no Brasil. Hoje, os temas giram em torno dos protocolos de segurança que permanecerão mesmo após o período mais crítico do novo coronavírus e, ainda, dos impactos da pandemia sobre os tratamentos de câncer. Confira a programação completa e acompanhe as transmissões ao vivo pelo portal, Youtube e outras redes sociais do 'Estadão'.

Agenda de hoje :

09h às 11h: Summit Saúde 2020 – Painel 'Novos protocolos na saúde com foco em segurança do paciente e do profissional de saúde'

11h às 11h30h: Summit Saúde 2020 – Painel Patrocinado '#TudoBemTratar: O impacto da pandemia no câncer e o que esperar do futuro';

13h30: BR Político, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes;

14h30: Sabatina com Jilmar Tatto (PT).