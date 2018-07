Estadão Digital terá preço definido pelo leitor

O Estadão Digital foi incluído na segunda fase da campanha "Qual o valor do conhecimento?". O serviço oferece, na internet, o conteúdo integral do jornal. Com a tecnologia digital paper, permite a leitura do Estado como se o usuário estivesse folheando as páginas da edição impressa.

Os assinantes do jornal impresso, de segunda a domingo, podem dizer quanto vão pagar para terem também o Estadão Digital. A assinatura avulsa do serviço, sem o jornal impresso, custa R$ 29,90. Lançado em março de 2008, o serviço usa um sistema que vem sendo adotado por publicações no exterior e no Brasil, que une a comodidade da internet com toda a qualidade encontrada no jornal impresso.

"O produto é um sucesso", afirmou Pedro Doria, editor-chefe de Conteúdos Digitais do Grupo Estado. "Ele oferece a oportunidade de o leitor ter acesso ao jornal mesmo em lugares onde não conseguiria receber um exemplar em papel."

O Estadão Digital é voltado principalmente para pessoas que estão fora do País, para leitores que encontram-se em viagem e para o público jovem, que passa um longo tempo conectado à internet.

Antes da inclusão do serviço na campanha, o assinante do impresso já poderia ter acesso à versão eletrônica, com um preço diferenciado. "Houve uma grande adesão dos assinantes do impresso ao produto digital, mesmo sem uma divulgação da oferta conjunta", afirmou Rogério Machado, diretor de Comunicação do Grupo Estado.

"Cada vez mais, os leitores querem a versão impressa e a digital juntas. Não existe uma concorrência entre impresso e eletrônico. O assinante busca a convergência. Ele quer cada vez mais opções de acesso."

Além de ter todo o conteúdo disponível na edição em papel, a versão digital traz facilidades como a busca de conteúdos e a possibilidade de gravar as páginas no seu computador ou enviá-las para os amigos. Na página, o leitor pode escolher a matéria que quer ler e ampliá-la, para ter mais conforto de leitura.

O Estadão Digital também traz vantagens para os anunciantes, como a possibilidade de se incluir vídeo e animações nos anúncios, além de links para o site da empresa.

"No limite, é possível criar uma campanha para uma comunidade brasileira em outro país", explicou Machado, ressaltando a união entre a qualidade do impresso e as facilidades trazidas pela publicação na rede mundial.