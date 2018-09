'Estadão & Cultura' reúne Gianetti e Ana Soares O Estado realiza de amanhã a sexta-feira a segunda edição do Encontros Estadão & Cultura, que levará temas do suplemento de educação Estadão.edu para o Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.703). Profissionais falarão de sua formação acadêmica e aspectos que consideram relevantes na formação dos jovens.