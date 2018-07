'Estadão ESPN' faz debate hoje na FGV A Rádio Estadão ESPN promove hoje, na FGV, o primeiro de uma série de três debates sobreassuntos que fazem parte da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O debate começa às 9h e o tema desta edição é Cidades Sustentáveis. Ainda é possível se inscrever pelo site www.estadaoespn.com,br. Os convidados de hoje são Oded Grajew, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, Ladislau Dowbor, professor no Departamento de Pós-graduação da PUC-SP nas áreas de Economia e Administração, e Cecília Ferraz, coordenadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. / KARINA NINNI, GIOVANA GIRARDI E FELIPE MORTARA, COM AGÊNCIAS