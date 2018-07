Estadão Noite especial traz 14 análises sobre os temas mais relevantes de 2014

O último Estadão Noite do ano, especial, traz 14 análises sobre temas que foram destaque em 2014:

- Christian Lohbauer, doutor em Ciência Política pela USP e membro do GACINT - IRI/USP, explica como o Estado Islâmico despontou para as manchetes do mundo inteiro e complicou ainda mais o cenário já complicado do Oriente Médio.

- Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "A União Europeia", faz um balanço da agenda de política externa e interna do governo Obama.

- Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais Contemporâneas da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e doutorando em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo (USP), analisa o anúncio do banco dos Brics e a agenda internacional do Brasil conduzida pela presidente Dilma em 2014

- Guilherme Mello, doutor em economia, pesquisador do CECON/UNICAMP e professor de economia da FACAMP, mostra como a economia brasileira se comportou em relação ao cenário internacional.

- José Matias-Pereira, economista e advogado, professor de Administração Pública e pesquisador associado do programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade de Brasília, escreve sobre o escândalo da Petrobrás no âmbito da Operação Lava-Jato e sobre a imagem da estatal após as denúncias.

- José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, ressalta os principais problemas na economia - ressaltando o escândalo envolvendo a Petrobrás, que deve ter um peso maior ainda em 2015.

- Julia Duailibi, jornalista e blogueira do Estadão, mostra como a 'regra' da continuidade de políticos se espalhou pelo País nas eleições, embora a promessa depois das manifestações de junho de 2013 indicassem o contrário.

- Leopoldo Pagotto, mestre e doutor em direito econômico pela USP, MSC in Regulation pela LSE e advogado em São Paulo, traz uma análise retrospectiva da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal em 2014.

- Leandro Piquet Carneiro, professor do Instituto de Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, analisa o 'abalo' do regime internacional sobre drogas ilícitas a partir da legalização da droga no Uruguai e parte dos EUA.

- Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor da Escola de Administração de Empresas da FGV-SP, retoma os resultados das urnas para lançar sua aposta para o segundo mandato de Dilma. Segundo ele, o desafio, apesar da cobrança no campo econômico, também é político.

- Paula Vermeersch, professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente e pesquisadora da Comissão da Verdade pela mesma universidade, levanta perdas relevantes nos campos da cultura, ciência e política.

- Raphael Neves, doutor em Ciência Política pela New School for Social Research, escreve sobre o relatório final da Comissão da Verdade, cujos trabalhos poderiam ter sido mais inovadores e criado um espaço político de questionamento e justificação.

- Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão, relembra os altos e baixos da Copa do Mundo no Brasil.

- Tomaz Espósito Neto, professor Adjunto do Curso de Relações Internacionais da FADIR/UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP, traz um breve panorama do setor de energia no Brasil.

