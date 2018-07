‘Estadão’ faz cobertura interativa de protestos; saiba como participar

O Estadão faz uma cobertura colaborativa de manifestações neste fim de semana pelo aplicativo 'Você no Estadão'. Leitores que estiverem acompanhando protestos em qualquer lugar do mundo podem enviar fotos, vídeos e informações através da plataforma exclusiva, que envia os dados diretamente para os jornalistas na Redação, que analisam o conteúdo.

Disponível nas lojas de aplicativos para iOS e Android, o 'Você no Estadão' foi lançado para facilitar a participação dos leitores na produção de conteúdo. Para enviar suas fotos e vídeos ao jornal, o usuário deve baixar o aplicativo em seu smartphone ou tablet. Baixe o aplicativo aqui.

Cadastro. Após fazer o download nas lojas virtuais Google Play ou iTunes, o usuário precisa se cadastrar no aplicativo, que pode ser feito a partir das informações do usuário no site do jornal ou por meio da conta do Google. Em seguida, já é possível enviar o conteúdo diretamente ao Estadão com o botão "Tirar foto ou vídeo".

Para detalhar o que pretende enviar, o autor pode adicionar título, legenda e local onde o registro foi feito. O programa pode utilizar informações de geolocalização do aparelho para descobrir onde está o usuário, caso a opção esteja selecionada.

Além do aplicativo, também é possível enviar fotos e vídeos a partir do site do Você no Estadão, que pode ser acessado diretamente pelo navegador. Após o material ser publicado, o leitor pode compartilhá-lo com amigos em redes sociais como Facebook, Google+, Twitter e LinkedIn.