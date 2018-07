''Estadão.com.br'' é destaque em boas práticas no Twitter A Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, criada pelo jornalista e escritor Gabriel García Márquez, destacou o estadão.com.br e três veículos estrangeiros pelas boas práticas jornalísticas no Twitter. Desde outubro, sob orientação do editor de mídias sociais Rodrigo Martins, o Estado promove atualização manual e conversas com o público no serviço.