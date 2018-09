Estadão.edu promove debates sobre formação

De quarta à sexta-feira, sempre às 12h30, o Estado e a Livraria Cultura promoverão a segunda série dos Encontros Estadão & Cultura. Profissionais de destaque em várias áreas vão falar de sua formação acadêmica e de aspectos que consideram relevantes na formação dos jovens hoje. A série de eventos é inspirada na seção "Coisas que eu queria saber aos 21", que o Estadão.edu publica todos os meses. Na quarta-feira, o debate reunirá o economista Eduardo Gianetti e a consultora de gastronomia Ana Soares. Na quinta-feira, as atrações do debate serão o escritor amazonense Milton Hatoum, autor de Dois Irmãos, e Denise Damiani, executiva da consultoria Accenture. Por fim, na sexta-feira, o biólogo Fernando Reinach debate com o público. O evento é gratuito e com vagas limitadas - de acordo com ordem de chegada. Os debates serão realizados no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073).