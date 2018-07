'Estadão.edu' trará correção ao vivo do Enem O 'Estadão.edu' em parceria com o Grupo Positivo vai exibir uma correção ao vivo das provas do Enem. Os vídeos entram no ar às 19h30, pouco depois do término exame. Também é possível conferir a correção das provas de ontem, primeiro dia do Enem. O gabarito oficial só será divulgado na terça-feira. Mas é importante estar atento para o fato de a pontuação depender da coerência das respostas.