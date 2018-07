''Estadinho'' ganha formato de gibi e fica mais divertido Uma das grandes surpresas do novo projeto será o Estadinho. Para começar, vai mudar de formato: em vez de tabloide, as crianças vão receber um gibi. Seu conceito também foi ajustado e deve focar principalmente as crianças de 6 a 10 anos, além de dialogar com os pais. "O Estadinho vai ficar bem mais divertido", garante o editor-chefe de Publicações, Ilan Kow. E as novidades não vão se restringir ao papel. Um aspecto importante desta nova fase do caderno é a criação, para breve, da Sessão Estadinho de Contação de Histórias, envolvendo contadores e até editoras de livros. Outra estreia é a do Professor Sassá, um criativo especialista em trabalhos manuais e brincadeiras com materiais variados.