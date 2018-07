Estádio do Shakhtar Donetsk é danificado por disparos na Ucrânia

Fotos publicadas no Twitter mostraram estragos na fachada de vidro da arena no bastião separatista no leste do país.

“Como resultado de uma forte explosão, houve sérios danos nos setores oeste e leste da arena”, afirmou Vadyn Gunko, gerente-executivo interino do estádio, ao site do clube.

“Uma parte da fachada de vidro desabou, e uma área grande dela tem danos críticos. As instalações internas também foram atingidas. Estamos avaliando o estrago no momento e bloqueando as áreas perigosas”, acrescentou.

“Estamos alertando os moradores de Donetsk a não se aproximarem do estádio em nenhuma circunstância, já que pode não ser seguro”, acrescentou.

O Shakhtar transferiu sua sede da conflagrada cidade industrial de Donetsk para Kiev, e os jogos que sediaria estão sendo disputadas em Lviv, cidade do oeste ucraniano.

A arena de 52 mil lugares, que foi palco de cinco partidas da Euro-2012 e que recebeu jogos da Liga dos Campeões muitas vezes, sofreu danos menores em bombardeios ao longo dos últimos dois meses e teve a fachada nordeste danificada em setembro.

O estádio de Donbass foi inaugurado cinco anos atrás, e o proprietário do clube, Rynat Akhmetov, gastou cerca de 400 milhões de dólares no projeto.