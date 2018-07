Estádio Olímpico de Pequim é declarado pronto

O governo da China declarou seu principal estádio para as Olimpíadas de Pequim, o Estádio Olímpico, completo e pronto para o uso. O anúncio marca a finalização de todos os 37 locais dos eventos construídos para as Olimpíadas de Pequim, que começam em agosto. ''O 'Ninho' é o último local de competições olímpicas a ser finalizado, mas é o melhor'', afirmou o gerente de projeto do estádio, Tan Xiaochun. Uma rede de vigas de aço dá ao estádio a aparência de um gigantesco ninho de aves, daí o apelido. O Estádio Olímpico de Pequim - ou Estádio Nacional - tem 91 mil lugares e será o palco para as cerimônias de abertura e encerramento dos jogos, além das competições de atletismo. O anúncio de sua finalização ocorreu depois de uma série de testes envolvendo centenas de atletas e milhares de espectadores. Custo O estádio foi projetado pela companhia suíça Herzog and Meuron e pelo arquiteto chinês Li Xinggang. ''Você pode se imaginar, como um atleta, no centro do estádio atraindo milhares de olhares. (...) Você se sentirá no centro do palco'', disse o arquiteto chinês. O projeto do estádio custou US$ 500 milhões. Ao todo, o governo chinês gastou US$ 40 bilhões em obras de infra-estrutura para receber os jogos olímpicos. Além de instalações esportivas de última geração a China também ganhou novas ferrovias e um novo terminal no aeroporto de Pequim. Segundo Steve Jackson jornalista da BBC para o setor do leste da Ásia, ao contrário do que aconteceu nas Olimpíadas de Atenas em 2004, desta vez não há obras de última hora para completar a estrutura dos jogos. Mas os elogios que o governo chinês recebeu do Comitê Olímpico Internacional pelos preparativos dos jogos foram marcados também pelo temor causado pela poluição atmosférica de Pequim e pela polêmica passagem da tocha olímpica, marcada por protestos em vários países. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.