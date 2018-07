Estádios da Copa ficarão prontos até dezembro de 2013, diz Dilma

"Nós estamos num esforço imenso, como o caso daqui de Fortaleza, você tem estádios que já estão em processo de construção e eles têm de ficar prontos até dezembro de 2013 para ser uma situação extremamente tranquila e confortável", disse a presidente em entrevista a emissoras de rádio em Fortaleza (CE).

"E outros que estão um pouquinho mais demorados, mas todos eles até agora, até a nossa última avaliação e monitoramento, ficarão prontos", garantiu.

Apesar da previsão de Dilma, alguns estádios que receberão jogos da Copa, entre eles os de São Paulo e Natal, estão com o cronograma atrasado e só deverão ficar prontos meses antes do Mundial.

As duas cidades já foram descartadas da Copa das Confederações, evento teste do Mundial que será realizado em junho 2013, mas a Fifa disse que para o Mundial os estádios podem ser entregues até fevereiro de 2014.

No caso da arena do Corinthians, que está sendo construída na zona leste da capital paulista, as obras só começaram no fim de maio e têm previsão de duração de 30 a 33 meses.

A preparação brasileira para a Copa recebeu duras críticas da Fifa este ano, especialmente em relação ao ritmo de obras nos estádios e na modernização da infraestrutura de transportes e aeroportos, mas a entidade passou a elogiar o país recentemente.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que aposta numa Copa do Mundo "excepcional" no país durante o primeiro evento oficial do torneio -- o sorteio das eliminatórias -- realizado no mês passado no Rio de Janeiro.

As obras de modernização e expansão dos principais aeroportos ainda estão em ritmo lento e só em dezembro o governo pretende licitar a iniciativa privada os terminais de Congonhas, Viracopos e Brasília.

"Nós estamos cumprindo à risca um cronograma para ampliar aqueles aeroportos que são os mais congestionados do país", disse Dilma.

A presidente, no entanto, reafirmou que o "Brasil vai estar preparado em 2014 para fazer a melhor Copa do Mundo".

"Junto com os governadores e prefeitos das cidades da Copa estamos tomando todas as providências para que isso aconteça", afirmou.

(Por Hugo Bachega)