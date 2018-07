Estádios estarão prontos com 'folga' para testes apesar de atraso, diz Aldo Os estádios em construção para a Copa do Mundo ficarão prontos com tempo suficiente para serem testados antes do Mundial, apesar do adiamento do prazo de conclusão das obras de dezembro deste ano para o início de 2014, afirmou o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, nesta quarta-feira.