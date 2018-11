Estádios mexicanos voltam a ter jogos com torcida A Federação Mexicana de Futebol disse na quarta-feira que os torcedores poderão voltar aos estádios para a última rodada do torneio Clausura (segundo turno), depois de um fim de semana de jogos com portões fechados, por causa da epidemia de gripe que matou 42 pessoas no país.