''Estado'' amplia cobertura de ambiente com projeto Planeta

Ampliar e qualificar ainda mais a cobertura de temas ambientais e ligados à sustentabilidade, oferecendo ao leitor informações sobre a área 24 horas por dia. Esse é o objetivo do Planeta, uma das seções que o Estado lança no próximo domingo como parte do novo projeto editorial e gráfico do jornal.

Todos os dias, a editoria Vida trará uma coluna de notas, fotos e números para tratar de assuntos que relacionem o meio ambiente ao dia a dia das pessoas. Às quartas-feiras, o Planeta ocupará uma página - espaço destinado a reportagens especiais. Na última sexta-feira de cada mês, haverá também um caderno, com seções diferenciadas, análises e dicas. Excepcionalmente em março, ele será publicado na segunda-feira, 22, Dia Mundial da Água.

"Nosso objetivo é oferecer ao leitor informações que possam ajudá-lo a entender melhor a área ambiental e os assuntos ligados à sustentabilidade. Queremos atender desde o empresário interessado em saber novidades do setor até a dona de casa preocupada em economizar água", explica Luciana Constantino, editora de Vida.

No portal estadão.com.br, o leitor encontrará notícias atualizadas durante todo o dia, vídeos da TV Estadão, infográficos multimídia, jogos e o arquivo das edições.

FILOSOFIA

Investir em ambiente não é novidade no grupo. No ano passado, levantamento da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi) apontou o Estado como o jornal com a maior cobertura de mudanças climáticas.

Algumas ações ambientais lideradas pelos veículos da empresa também fizeram história em São Paulo. Como o Projeto Pomar, que desde 1999 vem reflorestando as marginais dos Rios Tietê e Pinheiros com espécies nativas da Mata Atlântica.

Outros projetos importantes foram capitaneados pela Eldorado, a primeira rádio carbon free. Um deles foi o Tietê, uma campanha pela despoluição do rio lançada em 1990. Após um abaixo-assinado de 1,2 milhão de assinaturas, conseguiu que o governo paulista reconhecesse a limpeza do Tietê como obra prioritária. O segundo foi o Projeto Pintou Limpeza, criado em 2000 para estimular a coleta seletiva e o consumo consciente. Com o Planeta, a ideia é retomar o calendário de debates, seminários e eventos educativos sobre temas ambientais.