Estado cobra conserto de viatura que atropelou idosa

A alegação do Estado, a partir da conclusão do inquérito policial sobre o acidente, é de que Irena dos Santos atravessava a rua fora da faixa de pedestres. Em comunicado, a PGE afirmou: "O processo judicial para a cobrança de danos é padrão e regra da assessoria jurídica do Estado. Se houve um inquérito técnico, apontando que houve culpa da pessoa que provocou o acidente, há esse processo normal para a reparação de danos." Família e testemunhas afirmam o contrário: ela estava na faixa, com o sinal aberto para pedestres quando foi atingida pela viatura em alta velocidade.

A advogada da família Reti Jane Popelier, o atual custo do conserto está em R$ 6 mil. A ação judicial está impedindo a família de fazer o inventário de Irene de Souza. "Conseguimos provar que a vítima não foi responsável pelo acidente. Vamos também entrar com ação de ressarcimento contra o Estado pela morte dela", disse.