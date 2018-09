''Estado'' concorre a 3 prêmios Esso

A reportagem Prova do Enem Vaza e Ministério Anuncia Cancelamento do Exame, investigação do Estado conduzida pelos jornalistas Renata Cafardo e Sérgio Pompeu e pelo fotógrafo Evelson de Freitas, é uma das três finalistas do Prêmio Esso de Reportagem 2010.

Os outros finalistas nessa categoria são Dossiê Traz Dados Sigilosos da Receita Contra Tucanos, de Leonardo Souza, da Folha de S. Paulo, e Diários Secretos, dos jornalistas Katia Brembatti, Karlos Kohlbach, James Alberti e Gabriel Tabatcheik, da Gazeta do Povo (Curitiba).

O prêmio de Reportagem e as demais categorias, entre elas o Prêmio Esso de Jornalismo, serão conhecidos no dia 18 de novembro. O Estado e O Globo tiveram três indicações cada um.

Há pouco mais de um ano, a prova do Enem foi furtada da gráfica Plural, em São Paulo, onde era impressa. O Estado foi procurado por dois homens, que tentaram vender a cópia do exame por R$ 500 mil. O jornal não compra informações. A reportagem disse isso aos homens pelo telefone, mas pediu para marcar um encontro em um local público para que pudesse ver a prova - foi o que permitiu confirmar com o Ministério da Educação (MEC) que a prova não era falsa.

A fraude, denunciada dois dias antes da aplicação do Enem 2009, prejudicou cerca de 4,1 milhões de estudantes. O cancelamento e a realização do exame em nova data consumiram R$ 99,95 milhões dos cofres públicos. O valor total gasto para o Enem ultrapassou R$ 168 milhões, mas o governo tenta reaver R$ 35 milhões pagos ao consórcio Connasel pela impressão da prova. Instituições importantes, como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), desistiram de usar a nota do exame como parte de seu processo seletivo.

O vazamento derrubou o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep), Reynaldo Fernandes. Ele pediu demissão em dezembro. O Inep é o responsável no MEC pela realização da prova. Em carta aos funcionários, Fernandez assumiu a responsabilidade por "todo o ocorrido".

Outros prêmios. Também foram indicados como finalistas pelo Estado o caderno especial Cerrado: Devastação Avança Sobre a Savana Brasileira (categoria Informação Científica, Tecnológica e Ecológica), do jornalista Herton Escobar, e Cronologia Visual da Copa 2010, de Tcha-Tcho, Eduardo Asta e Fábio Sales (Criação Gráfica/Jornal).

A 55.ª edição do Esso recebeu 1.215 trabalhos, número recorde, divididos em 11 categorias de mídia impressa e 1 de telejornalismo. O júri de seleção da mídia impressa foi comporto por 19 jornalistas. Outros 5 jurados que integraram as duas comissões de mídia eletrônica indicaram, dentre 87 trabalhos inscritos, 3 finalistas ao Prêmio Esso de Telejornalismo.