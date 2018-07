Estado da Índia demite servidores que não têm banheiro

Servidores públicos do Estado de Chhattisgarh estão sendo demitidos de seus cargos por não terem construído banheiros com descarga em suas casas. O governo do distrito de Bilaspur afirmou que demitiu cerca de cem servidores - que são escolhidos ao cargo em eleições locais - por não construírem as instalações sanitárias. De acordo com as novas leis do distrito, os servidores eleitos são obrigados a construírem um sanitário com descarga no prazo de um ano depois de assumirem o cargo. Muitas pessoas na Índia não têm acesso a um banheiro em suas próprias casas. Os que não obedecem à lei podem ser demitidos. O diretor do setor de Bem-Estar Social do Estado, PP Soti, afirmou que a lei visa encorajar estes servidores a se transformarem em exemplos para a sociedade. Ao ar livre A lei tenta combater uma prática muito comum nas áreas rurais e pobres da Índia, a de defecar ao ar livre, e é parte do programa "saneamento para todos", introduzido pelo governo da Índia em vários Estados. Verbas especiais foram disponibilizadas para que as pessoas construam banheiros e façam a promoção da higiene, além de colaborar para erradicar a prática da coleta de fezes, que é feita por integrantes das castas mais baixas. O Estado de Chhattisgarh alega ter financiado banheiros com descarga para mais de um milhão de famílias nos últimos anos. E as autoridades informaram também que a maioria dos representantes locais já construiu banheiros com descarga em suas casas. Recurso Os servidores podem entrar com recursos contra a demissão. "Cada reclamação é ouvida e tratada separadamente", afirmou Dhananjay Devangan, que trabalha em uma corte que analisou vários casos de recurso dos servidores. Alguns conseguiram construir os banheiros no decorrer do processo e mantiveram seus empregos. Mas, uma vez que um servidor é demitido, a comissão eleitoral estadual precisa fazer uma nova votação para preencher a vaga. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.