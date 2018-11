Estado de Chico Anysio melhora, diz boletim médico

Segundo o boletim, exames laboratoriais realizados ontem mostram melhoras no quadro de Chico. Como ele não apresenta mais febre, o médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues deve iniciar hoje o processo de retirada da ventilação mecânica. Ainda de acordo com o comunicado, "o quadro clínico do paciente permanece estável, dentro de sua gravidade".

Chico chegou ao hospital no último dia 2 com um quadro de falta de ar. Após avaliação inicial, foi detectada obstrução da artéria coronariana, e o humorista foi submetido a uma angioplastia, procedimento que desobstrui as artérias. Durante o período pós-operatório, ele apresentou novo quadro de falta de ar, tendo sido diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração.