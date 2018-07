Estado de crianças feridas por bala perdida é grave Duas crianças vítimas de balas perdidas no Rio continuam internadas em estado grave. Breno Freitas, de 2 anos, está na UTI pediátrica do Hospital das Clínicas de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e Alexia Graziela Furtado, de 6 anos, continua no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.