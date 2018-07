Estado de filho do cantor Leonardo é grave

Pedro está sedado, em coma induzido, respirando com ajuda de aparelhos e vivendo momentos decisivos:

"O rapaz segue internado na UTI e seu estado é grave", disse o médico Vandervan Azevedo, diretor da UTI. "Acreditamos na reação ao tratamento", disse de maneira lacônica.

O acidente ocorreu na madruga de sexta-feira, quando o carro do rapaz capotou na rodovia MGC-452, no trecho entre Tupaciguara (MG) e Itumbiara (GO). Pedro Dantas retornava de um show, em Uberlândia, e no acidente sofreu politraumatismo craniano, seguido de edema cerebral, lesão no baço e no abdômen. O edema cerebral é o mais preocupante no quadro clínico. O hospital indicou, no boletim médico deste sábado, que as últimas 48 horas seriam decisivas. Neste domingo não foi divulgado boletim médico, e diretor da UTI se mostrou reticente.

Após o acidente, o filho do cantor Leonardo passou por cirurgia de reconstrução do baço, no Hospital Municipal de Itumbiara. Depois, foi transferido para Goiânia, na sexta-feira à tarde, e internado na UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).