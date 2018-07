Estado de menino que recebeu coração ainda é crítico

Na quarta-feira os médicos retiraram o suporte cardíaco e o menino reagiu bem. O coração dele já funciona sem a ajuda de aparelhos. Patrick ainda precisa de suporte para as funções respiratórias e renais. O menino continua sedado.

Patrick foi a primeira criança a receber um coração artificial no Brasil, antes de passar pela cirurgia para receber o transplante do órgão. O procedimento foi realizado no INC, onde no fim de março, os médicos instalaram o órgão artificial.

Durante um ano e oito meses, Patrick foi tratado com medicamentos. Em março, passava por exames para ingressar no cadastro nacional de transplantes quando foram descobertos dois coágulos no coração. Após a operação para retirar o coágulo, os médicos decidiram ligar o equipamento. Desde então, ele estava como paciente prioritário na lista de transplantes.