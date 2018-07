Estado de São Paulo define calendário escolar

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo divulgou o calendário escolar para o ano letivo de 2009, publicado nesta segunda-feira, 19, no "Diário Oficial do Estado". As aulas nas mais de cinco mil escolas estaduais começarão em 11 de fevereiro, uma quarta-feira, e os alunos deverão ter durante o ano o mínimo de 200 dias letivos. "A definição é de cada escola e é vedada a realização de eventos ou atividades não programadas no calendário que possam prejudicar as aulas previstas", explicou a secretária de Estado da Educação, Maria Helena de Castro. As equipes escolares terão no primeiro semestre três dias previstos no calendário - 25, 26 e 27 de fevereiro - para a revisão e consolidação da proposta pedagógica para 2009. No segundo semestre, as escolas podem novamente interromper as atividades por mais dois dias para reavaliação. Outra parada programada será o Dia do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Na data, ainda indefinida, as equipes escolares devem discutir o desempenho dos alunos na prova realizada em 2008 e projetar o que fazer para atingir metas estipuladas pela secretaria.