Estado de São Paulo tem queda de 92,7% nos casos de dengue

Um balanço preliminar da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo aponta que, de janeiro a junho, foram registrados 6,37 mil casos de dengue, o que representa uma queda de 92,7% em relação ao mesmo período de 2007. Os números foram baseados nos dados informados pelas prefeituras. Segundo a secretaria, também houve redução no número de mortes pela doença. Em 2007, de janeiro a dezembro, 35 pacientes morreram no Estado. Neste ano, houve apenas uma morte. A pasta informou que dois moradores do Estado que tiveram a enfermidade com complicação e outros seis que apresentaram a forma hemorrágica contraída em São Paulo foram tratados e curados.Nos seis primeiros meses de 2008, Araraquara foi a cidade que teve mais ocorrências de dengue, com 1,14 mil casos. Em seguida, vêm Ribeirão Preto, com 946, e Mogi-Guaçu, com 548. A capital paulista teve 188 casos no primeiro semestre, 92,48% a menos que no mesmo período de 2007. "Vencemos uma importante batalha, mas a guerra contra o mosquito transmissor da dengue continua. Com o plano estadual de combate no inverno, a mobilização dos municípios e o auxílio da população, podemos reduzir ainda mais o número de casos da doença no Estado", afirmou o secretário Luiz Roberto Barradas Barata.