Estado de saúde de Chico Anysio ainda é grave O estado de saúde de Francisco Anysio Paula Filho, o Chico Anysio, de 80 anos, continua grave, segundo informações do boletim do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde ele permanece internado no CTI, desde 22 de dezembro, quando foi diagnosticado com pneumonia.