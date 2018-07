Estado de saúde de Chico Anysio ainda é grave, dizem médicos

O humorista Chico Anysio, de 80 anos, continua internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Em boletim médico divulgado na manhã deste domingo, 29, o médico Luiz Alfredo Lamy destaca que o paciente ainda inspira cuidados.

Os exames mostram estabilidade na função renal, mas Chico Anysio segue fazendo diálise e permanece sedado e respirando com ajuda de aparelhos.

O ator está internado desde 22 de dezembro, quando foi diagnosticado com pneumonia. Não há previsão de alta.