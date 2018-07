Estado de saúde de Chico Anysio é crítico, diz hospital O estado de saúde do humorista Chico Anysio, de 80 anos, é crítico, de acordo com boletim médico do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, divulgado nesta quinta-feira. Anysio passou por uma sessão de hemodiálise na noite de quarta-feira, 21, e está recebendo alta dose de medicamento para controlar a pressão arterial, segundo o boletim.