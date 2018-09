Estado de saúde de Chico Anysio é estável, diz hospital O estado de saúde do comediante Chico Anysio permanece estável, segundo boletim divulgado pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está sob cuidados desde o dia 2. Ele está internado na Unidade Intermediária (UI) e respira espontaneamente, usando o suporte mecânico somente por algumas horas como forma de exercício. Ele faz terapia com fonoaudióloga para reabilitar a glote e está sendo medicado com antibióticos. Não há previsão de alta, informou o hospital.