Estado de saúde de Chico Anysio é grave, diz boletim

O estado de saúde de Chico Anysio ainda é grave e inspira cuidados, segundo os médicos do Hospital Samaritano, dr. Luiz Alfredo Lamy e dr. José Reinan Ramos, em boletim médico divulgado na manhã de hoje. Segundo o comunicado, ontem à tarde o ator e humorista foi submetido a uma laparotomia exploradora (cirurgia abdominal para esclarecer um diagnóstico), onde foi retirado um segmento do intestino delgado.

Ainda conforme o comunicado, no momento, Chico Anysio, que permanece internado no Centro de Terapia Intensiva, respira por aparelhos e a pressão arterial do ator está mantida com medicamentos. Desde dezembro, o estado clínico de Chico Anysio tem sofrido diversas alterações, após o agravamento de uma hemorragia no sistema digestivo. No ano passado, o ator de 80 anos chegou a passar três meses internado com problemas cardiorrespiratórios.