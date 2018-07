Estado de saúde de Dominguinhos é grave, diz boletim Em boletim divulgado na tarde desta quinta-feira pelo Hospital Santa Joana, no Recife, a equipe médica que cuida do cantor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, informa que seu estado de saúde continua grave. Internado na Unidade Coronariana, o músico está sedado e respira com ajuda de aparelhos. "(Dominguinhos) encontra-se em cuidados intensivos, sedado e em assistência ventilatória mecânica", afirma o boletim.