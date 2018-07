Estado de saúde de José Alencar é satisfatório, dizem médicos

O vice-presidente da República José Alencar, 77 anos, deixou o Hospital Sírio Libanês na manhã desta quinta-feira, 11, após realizar exames de avaliação do seu quadro clínico e reações ao tratamento contra um câncer no abdômen. Alencar se submete a um tratamento experimental e utiliza um novo medicamento em fase de pesquisa do Centro Oncológico MD Anderson, em Houston.

O hospital informou que os resultados dos exames apontaram que o quadro do vice-presidente está dentro da normalidade. As equipes que assistem José Alencar são coordenadas pelo oncologista clínico Paulo Hoff e pelo cardiologista Roberto Kalil Filho. Assinam a nota os médicos Antônio Carlos Onofre de Lira, diretor técnico hospitalar, e Riad Younes, diretor clínico.