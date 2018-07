Estado de saúde de Lula é ótimo, diz médico O médico Roberto Kalil Filho disse, há pouco, que o estado de saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é ótimo e que dentro de semanas ele poderá retomar sua rotina normal de trabalho. O médico do ex-presidente disse que ele vai continuar o tratamento com antibióticos, para o combate à pneumonia que teve, por mais uma semana. "O estado dele é muito bom e seu humor está ótimo", frisou Kalil Filho, após Lula ter tido alta médica nesta tarde do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde esteve internado na última semana.