Estado de saúde de Mandela melhora; recebe visita de presidente Zuma

"Madiba está estável e somos gratos que ele esteja respondendo bem ao tratamento e esteja muito melhor", disse Zuma, referindo-se a Mandela pelo nome de seu clã.

Mandela está no hospital há pouco mais de uma semana. Este é o terceiro susto em quatro meses sobre a saúde do ganhador do Nobel da Paz, que se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994 e é saudado como um símbolo global de tolerância e harmonia.

Ele esteve hospitalizado brevemente no início de março para um check-up e foi internado em dezembro por cerca de três semanas com uma infecção pulmonar, e depois passou por cirurgia para remover cálculos biliares.

Mandela deixou a Presidência em 1999 e está afastado da política há uma década. Mas ele ainda é reverenciado na África do Sul e no exterior por ter liderado a luta contra o apartheid e, em seguida, defendido a reconciliação racial no exercício de seu mandato.

Mandela tem um histórico de problemas pulmonares que datam de quando contraiu tuberculose enquanto prisioneiro político. Ele passou 27 anos na prisão em Robben Island e em outras prisões por suas tentativas de derrubar o governo de minoria branca.

(Por Jon Herskovitz)