Estado de saúde de menina ferida ao atirar arma é grave A menina Ana Carolina Fernandes Pontes, de 9 anos, continua internada em estado grave, após cirurgia no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. A criança foi atingida por um tiro na cabeça disparado por ela mesma, acidentalmente, ao manusear uma pistola calibre 635 do pai dentro de casa, no bairro Piraquê, região de Pedra de Guaratiba, na zona oeste da cidade.