Estado de saúde de Niemeyer requer cuidados O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, continua internado na Unidade Coronariana do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele passa por hemodiálise e fisioterapia respiratória. Está lúcido e seu estado de saúde "requer cuidados", segundo boletim divulgado ontem pelos médicos Fernando Gjorup e José Suassuna. Não há previsão de alta. O arquiteto, que completará 105 anos em 15 de dezembro, foi internado em 2 de novembro, com desidratação. Anteontem foi constatada uma piora na função renal.