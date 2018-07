Estado de saúde do escritor Veríssimo ainda é grave O escritor Luis Fernando Verissimo segue internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Apesar da gravidade, Veríssimo vem respondendo bem ao tratamento, segundo boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira pela equipe médica que atende o escritor. Ele está sedado, respira com a ajuda de aparelhos e passa por hemodiálise.