Estado de sítio vale só para zelaystas

Do ponto de vista prático, o decreto presidencial que suspendeu no domingo as liberdades civis em Honduras autoriza os governistas a se manifestar, mas a oposição, não. "Enquanto o decreto estiver vigente, é preciso aplicá-lo", disse ao Estado o porta-voz da polícia, delegado Orlin Cerrato.

À pergunta sobre por que manifestações a favor do governo de facto são permitidas, Cerrato explicou: "Porque as manifestações a favor do ex-presidente Manuel Zelaya são violentas, desestabilizam a ordem interna. Já os que estão de acordo com o que aconteceu (o golpe), com a paz e a democracia, não são violentos." Ele diz que zelayistas queimam edifícios e veículos.

O decreto prevê que seja solicitada autorização para as manifestações com 24 horas de antecedência. As dos zelayistas nunca são autorizadas.

Cerrato disse que o cerco à Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, onde Zelaya está abrigado desde o dia 21, mobiliza 300 soldados do Exército e 100 policiais. Ele admitiu que, se a embaixada fosse considerada um "escritório comum", a polícia poderia pedir à Justiça autorização para entrar no prédio e prender Zelaya.

Cerrato negou que a polícia tenha usado gases na sexta-feira, quando ocupantes da embaixada afirmaram ter sentido mal-estar após um suposto ataque químico. Ele disse também que em nenhum momento foi cortada a luz, água e telefone fixo da embaixada. Segundo ele, há racionamento de água em Tegucigalpa, e a aglomeração de 80 pessoas no prédio, depois que Zelaya o ocupou, esvaziou a caixa d"água do local.

O delegado confirmou que ninguém pode entrar na embaixada, a não ser para entregar comida, prestar serviços de saúde ou religiosos.

Sérgio Guimarães, representante da Unicef no país, entrou ontem levando comida para os ocupantes e roupas para Xiomara, a mulher de Zelaya. A comida para o casal é feita na casa de uma de suas filhas. Os outros ocupantes da embaixada recebem ração menos sofisticada: tortilla, feijão e quesadillo (queijo branco).Guimarães não sabe quem paga pela comida: ele apenas a recebe e leva à embaixada.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Por que Zelaya foi deposto?

Zelaya propôs uma consulta popular sobre a mudança da Constituição. Com isso, segundo a oposição, Zelaya tentava se reeleger, o que é proibido pela Carta atual.

Por que o governo de facto rejeita negociar com Zelaya?

Para Micheletti, os militares, o Judiciário e o Legislativo, a destituição foi uma punição pela tentativa de permitir a reeleição.

O que diz a comunidade internacional sobre esse argumento?

A remoção de um presidente por ação militar é vista como ilegítima. Além disso, a proposta de Zelaya não mencionava a reeleição.

