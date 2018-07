Estado de SP confirma mais 7 mortes por gripe suína Mais sete pessoas morreram em consequência da influenza A (H1N1), a gripe suína, no Estado de São Paulo. Com isso, subiu para 27 o número de vítimas da doença no Estado e chegou a 53 o número de mortos pela gripe suína no País, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde na tarde de hoje. Até o começo da tarde a secretaria ainda não tinha divulgado os municípios que registraram os novos casos, tampouco detalhes sobre os pacientes.