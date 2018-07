Estado de SP é condenado a indenizar gay por agressão

A decisão foi tomada em 9 de janeiro deste ano e tornada pública pela Defensoria Pública hoje. O magistrado determinou que a vítima receba R$ 190 mil por danos morais e pensão vitalícia mensal de R$ 418, em razão de ter tido sua capacidade de trabalho reduzida, além do ressarcimento dos gastos com tratamento médico e transporte. Os valores são equivalentes ao salário mínimo de 2007, quando a ação foi ajuizada.

A defensora Vania Agnelli alegou que a administração pública tem obrigação de tomar "todas as medidas para assegurar a proteção da população". Segundo ela, outros homossexuais já haviam sido agredidos no mesmo local e que, no dia do ataque a vítima, não havia nenhuma viatura da polícia naquele ponto. A defensora recorreu da decisão em 23 de fevereiro por discordar dos valores.