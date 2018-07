Estado de SP está atento para evitar intolerância sexual A coordenadora Estadual de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, Heloisa Gama Alves, afirmou hoje que o governo paulista está atento no sentido de evitar a intolerância sexual. No seu entender, tanto o governo quanto a sociedade civil precisam dar respostas concretas aos abusos cometidos, como por exemplo, o espancamento de um pai e seu filho, ocorrido quando foram confundidos com homossexuais, no município de São João da Boa Vista. "Isso é preocupante. Não podemos deixar de estar atentos a esse problema", afirmou, durante conversa realizada no início da tarde com internautas da rede de microblogs Twitter.