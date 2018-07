Estado de SP negocia redução de tarifas de pedágios em rodovias

"É uma discussão ampla que já dura há um bom tempo. Temos contratos que variam de 20 a 30 anos e estamos negociando uma redução no valor dos pedágios", afirmou a assessoria de imprensa do Estado.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deve dar mais detalhes sobre o assunto nesta terça-feira, informou a assessoria.

Mais cedo, o jornal Folha de S.Paulo publicou que o governo paulista já fechou acordo com duas das principais concessionárias de rodovias do Estado, CCR e Ecorodovias.

O jornal citou fontes dizendo que a intenção é um corte nas tarifas de pedágio entre 10 e 20 por cento, variando de acordo com cada contrato. A assessoria de imprensa do governo não confirmou os valores de imediato.

Segundo o jornal, o acordo inclui reformulação de contratos de concessão. No caso da CCR, a moeda de troca envolveu "deixar de repassar para o Estado percentual do que arrecada no pedágio. O repasse varia de acordo com a execução de obras e outros serviços". Já com a Ecorodovias, as discussões envolveram "prorrogação dos contratos por mais tempo".

Representantes da CCR, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, e da Ecorodovias, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

(Por Alberto Alerigi Jr.)