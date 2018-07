Estado de SP pede R$ 3,5 bi do PAC para mobilidade

O dinheiro financiará três projetos: o corredor de ônibus que interligará a região metropolitana de Campinas, a reforma de 30 estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a extensão da Linha 5-Lilás na zona sul (no trecho entre Capão Redondo e Jardim Ângela, no extremo da capital paulista).

Ribeiro ficou de analisar os projetos. Ele afirmou que na segunda-feira, 8, terá uma reunião com prefeitos das grandes cidades brasileiras (o que inclui aglomerações urbanas que não são capitais) para discutir os projetos que poderão receber parte dessa verba. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.