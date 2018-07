Estado de SP quer construir megacomplexo na Imigrantes

A proposta faz parte de projeto de lei enviado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) à Assembleia Legislativa, que prevê a retirada de uma área de 167 mil m² que hoje pertence ao Parque Estadual Fontes do Ipiranga, antigo Parque do Estado. Essa área abriga prédios institucionais de órgãos como a Secretaria da Agricultura e será incorporada ao centro de exposições, que fica bem ao lado. A ampliação, segundo o governo, é importante para estimular o turismo de negócios na capital e não trará impacto ambiental significativo.

Atualmente, o centro de exposições é administrado por uma empresa contratada pelo governo, mas essa concessão vai expirar em março do próximo ano. Uma nova licitação, portanto, deverá ser feita para contratar o novo administrador. Ele terá de investir cerca de R$ 320 milhões nos 30 anos de concessão para as obras de ampliação do local. Além disso, outros R$ 26 milhões serão gastos para as compensações viárias.

Parte do lucro gerado pelo negócio vai para a conta do governo, uma vez que será exigido um valor de outorga da empresa vencedora da concessão - quem oferecer o maior valor leva o negócio. Também está previsto o repasse anual de 1% do faturamento para os cofres estaduais. A expectativa é de que o pavilhão de exposições fique pronto até 2014. O hotel e o centro de convenções devem ser inaugurados entre 2017 e 2018.

Para o ambientalista Júlio Andrade, diretor executivo da ONG Pick-upau - que faz parte do conselho de defesa do parque -, o impacto ambiental do projeto é gigantesco. "A impermeabilização desse local, que hoje tem espaços abertos e funciona como corredor para a fauna e como área de amortização, será imensa. Aqui temos bugios, répteis e marsupiais vivendo livremente. O aumento do fluxo de pessoas também vai afetar esse equilíbrio." Ele afirma que a ONG vai pressionar a Assembleia para mudar o projeto.

Funcionários públicos dos prédios que serão desocupados também criticam a proposta. Além de reclamar do aumento do deslocamento até o trabalho - uma vez que a maioria mora por ali e os órgãos deverão ser transferidos para o centro da cidade - e de outras facilidades como creches e ambulatórios, eles dizem que os locais passaram por reformas recentes, pagas com dinheiro público. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.