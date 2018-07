Estado de SP reage para conter surto recorde de dengue

Com mais de 62 mil casos da doença registrados até agora em 2007, São Paulo enfrenta uma epidemia recorde de dengue. O ano com mais casos registrado anteriormente havia sido 2001, com 51,4 mil ocorrências. Em 2003 esse número havia caído mais de 50%, para 20,2 mil, mas já voltava a superar os 50 mil em 2005. A Secretaria da Saúde paulista atribui o grande número de casos ao aumento da doença em Estados vizinhos, mais especificamente o Mato Grosso do Sul. Para enfrentar o problema, a secretaria estadual definiu 78 municípios paulistas que serão incluídos na "Operação Pente Fino" contra a dengue, a partir de setembro. O objetivo é agir nos próximos três meses, durante o período de "entressafra" do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, para evitar que a doença retorne com força no próximo verão. Profissionais da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) irão concentrar ações nos municípios que formam, atualmente, o epicentro da dengue no Estado. São cidades que tiveram grande número de casos ou alta incidência de dengue nos últimos três anos. Também serão incluídos municípios que ainda registram transmissão da doença na época de frio, além de locais turísticos, com grande fluxo de pessoas ao longo do ano. Modelo cubano A secretaria decidiu adotar o modelo cubano para combater as complicações causadas pela dengue, incluindo a dengue hemorrágica. Profissionais da pasta acabam de voltar de um "estágio" em Cuba. Serão distribuídos materiais de alerta à população sobre os principais sintomas da doença, informando em que casos é necessário procurar imediatamente um serviço de saúde. Em municípios com histórico de epidemia, a secretaria pretende auxiliar as prefeituras a reorganizar o atendimento da rede básica, agilizando a identificação dos casos suspeitos de dengue. Municípios que entrarão na "Operação Pente Fino" 1. Adamantina 2. Andradina 3. Araçatuba 4. Araraquara 5. Assis 6. Barretos 7. Barueri 8. Bauru 9. Bebedouro 10. Bertioga 11. Birigui 12. Botucatu 13. Boituva 14. Buritama 15. Campinas 16. Caraguatatuba 17. Cubatão 18. Diadema 19. Dracena 20. Embu 21. Fartura 22. Guarujá 23. Guarulhos 24. Hortolândia 25. Iepê 26. Igarapava 27. Ilha Solteira 28. Itanhaém 29. Itapevi 30. Itu 31. Ituverava 32. Jandira 33. Jardinópolis 34. Jaú 35. Junqueirópolis 36. Limeira 37. Lins 38. Marília 39. Matão 40. Miguelópolis 41. Mirante do Paranapanema 42. Mirassol 43. Mongaguá 44. Olímpia 45. Osasco 46. Ourinhos 47. Paulínea 48. Penápolis 49. Pereira Barreto 50. Peruíbe 51. Piracicaba 52. Praia Grande 53. Presidente Epitácio 54. Presidente Prudente 55. Presidente Venceslau 56. Rancharia 57. Rosana 58. Rio Claro 59. Ribeirão Preto 60. Salto 61. São José do Rio Preto 62. Santo Anastácio 63. Santos 64. São João do Pau D’Alho 65. São Paulo 66. São Vicente 67. Sorocaba 68. Sumaré 69. Taboão da Serra 70. Taquaritinga 71. Taquarivaí 72. Taubaté 73. Tupã 74. Tupi Paulista 75. Ubatuba 76. Valparaíso 77. Votorantim 78. Votuporanga