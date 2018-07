Estado de SP registra queda de roubos e furtos A polícia registrou queda de 18,8% dos roubos no Estado de São Paulo no carnaval em comparação a 2009. Houve redução de 5,6% dos furtos e de 6,1% dos furtos e roubos de veículos. Para o delegado geral, Domingos de Paulo Neto, o resultado é reflexo do trabalho policial e consolida tendência de queda iniciada em outubro de 2009. As mortes no trânsito caíram 34%.