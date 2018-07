Desse total, R$ 760 milhões serão pagos pela Fapesp e o restante, pelas universidades. Além das três instituições paulistas de ensino superior - USP, Unicamp e Unesp -, também participarão do programa o Instituto Butantã e a Universidade Federal de São Carlos. As pesquisas beneficiarão os setores comercial, industrial e social. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.