Estado de vítima de queda de árvore em SP é gravíssimo O corredor Ricardo Dutra, atingido na tarde de ontem por uma árvore de grande porte enquanto corria na Avenida Brasil, na zona sul de São Paulo, permanece em estado gravíssimo, segundo o Hospital das Clínicas, onde ele está internado. Ricardo foi levado para o HC com hemorragia craniana e passou por uma cirurgia. De acordo com o hospital, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respira com auxílio de aparelhos.