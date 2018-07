''Estado'' debate novo modelo

O "Estado" promove amanhã debate sobre o modelo proposto para a exploração do petróleo do pré-sal. O encontro será realizado das 10h às 13h no auditório do Grupo Estado, e será dividido em duas mesas. Entre os convidados, o presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, e o deputado Fernando Gabeira (PV-RJ) . Para acompanhar o debate, que será transmitido ao vivo pela TV Estadão (www.estadao.com.br), leitores poderão se inscrever gratuitamente pelo site estadao.com.br/debates ou pelo telefone (11) 3881-3648.